Американская разведка считает НЛО угрозой нацбезопасности США

Разведка США не смогла точно объяснить происхождение НЛО, о которых рассказывают американские военные Фото: REUTERS

Американские разведывательные службы пока не могут объяснить происхождение неопознанных летающих объектов (НЛО), которые с ноября 2004 года по март 2021 года видели военные страны, но считают их потенциальной угрозой нацбезопасности США.

Об этом говорится в докладе Национальной разведки страны, часть которого была обнародована в пятницу, 25 июня. Остальная часть отчета засекречена.

В частности, в документе отмечается, что «высококачественных сообщений» об НЛО слишком мало для того, чтобы можно было «сделать однозначные выводы об их природе или намерениях», причем большинство из них, скорее всего, «действительно представляют собой физические объекты», поскольку они «были зафиксированы несколькими датчиками».

При этом авторы доклада указывают, что «в незначительном числе случаев» сообщалось о «необычных летных характеристиках» неопознанных объектов, что может говорить или о сбое самих датчиков, или об «ошибочном восприятии» и требует дополнительного изучения.

«Неопознанные воздушные явления представляют собой проблему области безопасности полетов и могут быть вызовом для национальной безопасности США», - констатируют авторы отчета.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Пентагон рассекретил часть своих материалов об НЛО и признал, что пять лет, с 2007 по 2012 год, активно изучал «летающие тарелки», расходуя на секретную программу по исследованию неопознанных летающих объектов бюджетные деньги – по 22 миллиона долларов в год.

А в начале июня бывший директор засекреченной программы сбора и анализа данных об «аномальных аэрокосмических угрозах» Луис Элизондо заявил, что НЛО оказывали прямое воздействие на ядерные установки США, вмешиваясь в их работу.