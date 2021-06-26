Microsoft сообщил о новых кибератаках со стороны взломавших SolarWinds хакеров

Компания Microsoft сообщила о новых кибератаках со стороны взломавших SolarWinds хакеров Фото: REUTERS

Корпорация Microsoft сообщила, что зафиксировала новые атаки со стороны якобы российских хакеров, которые взломали компанию SolarWinds. Об этом говорится в заявлении корпорации.

По сообщению Microsoft, хакеры пытались взломать пароли фирм, связанных с цифровой и финансовой сферами, а также правительственные учреждения, общественные и исследовательские организации. Они находятся в 36 странах мира.

- Эти недавние действия были по большей части безуспешными, основная часть целей не была взломана, мы к настоящему времени получили данные о трех взломанных организациях, — говорится в сообщении корпорации.

Отмечается, что перечисленные организации были оповещены о попытках кибератак.

Ранее спецслужбы США и Великобритании распространили список рекомендаций для защиты от хакерских атак, якобы связанных с российской Службой внешней разведки (СВР). Рекомендации распространяются после официального заявления о том, что российские спецслужбы "стояли за взломом программного обеспечения SolarWinds" в прошлом году. В подготовке документа участвовали сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), Агентства национальной безопасности (АНБ) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США.