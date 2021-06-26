Мужчина расстрелял троих людей и забаррикадировался в доме под Иваново

Под Иваново мужчина расстрелял троих людей и забаррикадировался в доме Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ивановской области мужчина расстрелял троих людей, после чего забаррикадировался в доме. Инцидент произошел на почве конфликта.

- Мужчина в ходе бытовой ссоры открыл стрельбу по знакомым и расстрелял троих человек. Затем он забаррикадировался в доме и отстреливается, — пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

По информации местных СМИ, мужчины решали какой-то денежный вопрос. Одному из них что-то не понравилось и он начал стрелять. Один человек убит, еще двое были госпитализированы. Медики оценили их состояние как тяжелое.

Сейчас стрелок заперся дома и не выходит. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они оцепили здание и ведут переговоры со злоумышленником.

В апреле 2021 года житель Кузбасса обиделся на сделанное ему замечание и расстрелял из охотничьего ружья мужчину. При этом стрелка экспертиза признала вменяемым. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.