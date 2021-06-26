Рокер Мэрилин Мэнсон планирует сдаться полиции после обвинений в нападении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон собирается сдаться полиции после обвинений в нападении, совершенном в 2019 году. Об этом сообщил телеканал CNN.

Ранее полиция американского штата Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест рокера по обвинению в нападении на видеооператора в городе Гилфорде в 2019 году. Уточнялось, что обвинения никак не связаны с действиями сексуального характера.

Мэнсон должен явиться в полицию Лос-Анджелеса, но неясно, когда именно это произойдет, рассказал глава полиции Гилфорда Энтони Бин Берпи. Он сообщил, что музыканту грозит лишение свободы до одного года или штраф в размере до двух тысяч рублей.

Напомним, несколько актрис и звезд Голливуда обвиняют Мэнсона в совершении неправомерных действий. Список претензий примерно одинаковый: шантаж, психологические манипуляции, принуждение к сексу, эмоциональный террор, изоляция, связывание веревками, "непередаваемые вещи".