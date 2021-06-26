Режиссер Владимир Меньшов заболел коронавирусом Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Режиссер Владимир Меньшов заразился коронавирусом, сообщил представитель партии «Справедливая России – За правду».

Болезнь у Меньшова протекает в легкой форме. Из-за коронавируса актер не смог присутствовать на съезде партии, передает РИА Новости.

Ранее президиум «Справедливой России – За правду» решил внести Владимира Меньшова в общефедеральную часть списка кандидатов на выборах в Государственную думу.

Владимир Меньшов – советский и российский актер, режиссер, сценарист, продюсер и телеведущий. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1984), Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981).

В 1981 году фильм Меньшова «Москва слезам не верит» (1979) был удостоен премии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук как лучший фильм на иностранном языке.