Умер Олег Бурлаков, российский бизнесмен из списка Forbes и обладатель 106-метровой яхты "Чёрная жемчужина"

Миллиардер Олег Бурлаков умер на 72-м году жизни. Фото: Кадр видео

Российский бизнесмен Олег Бурлаков умер от коронавируса 21 июня 2021 в одной из московских больниц. Об этом KP.ru сообщил источник в медицинских кругах.

Бурлаков занимал 177 строчку в списке богатейших россиян по версии Forbes, а его состояние оценивали в 650 миллионов долларов.

Миллионер имел 75% акций «Стройлесбанка», а также капиталом от продажи долей в компаниях «Новоросцемент» и «Бурнефтегаз».

Известно, что бизнесмен владел одной из самых красивых яхт в мире – Black Pearl стоимостью 400 миллионов евро. Ее длина составляет 106,7 метра. Судно было признано лучшей парусной яхтой 2019 года по версии The World's Superyacht Awards.

В 2018 году в Москве на Бурлакова было совершено покушение. Неизвестный подбежал к его Cadillac Escalade и выстрелил несколько раз. Бизнесмен не пострадал.

Олег Бурлаков пришел в бизнес в 1989 году, учредив со своими сослуживцами компанию «Интеграл», которая занималась научно-исследовательскими работами и разрабатывала топливные системы для военной промышленности и детали для космических аппаратов. В 90-х годах прибыль компании достигла 15 миллионов долларов.

Кроме того, Бурлаков являлся соучредителем советско-французского совместного предприятия «Совинтерфранс», занимавшегося торговлей. В 1992 году «Совинтерфранс» открыл дочернюю фирму в Санкт-Петербурге. В том же году экспорт нефти через нее составил 217 тысяч тонн.

В 2003 году бизнесмен завладел контрольным пакетом акций «Новоросцемента», а в 2008 – вишеградской лакокрасочной фабрикой Terpentin.

Стоит отметить, что в 2015 году фамилия миллионера фигурировала в скандале между бывшим представителем Боснии и Герцеговины в России Горданом Калиничем и президентом Республики Сербской БиГ Милорадом Додиком. Первый обвинил Додика в том, что тот якобы получил от Бурлакова золотой слиток весом 1 килограмм. Предприниматель заявлял, что ничего подобного не было.

Сайт kp.ru писал про яхту Black Pearl, которой владел Бурлаков.