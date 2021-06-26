Захарова: Выдача паспортов РФ жителям Донбасса – вынужденная мера

Захарова заявила, что выдача паспортов РФ жителям Донбасса – вынужденная мера Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, обвинившего Россию в выдаче паспортов жителям Донбасса и нарушении тем самым Минских соглашений.

Предоставление российских паспортов – вынужденная гуманитарная мера, поскольку Украина ввела социально-экономическую и транспортную блокаду Донбасса, говорится в комментарии дипломата на сайте МИД РФ. Захарова подчеркнула, что Киев обязан снять ее по тем же Минским соглашениям.

«Логику и претензии Зеленского понять трудно. Хорошо известно, что предоставление гражданства является суверенной прерогативой суверенных государств. Международным правом каких-либо ограничений на этот счет не устанавливается», – отметила представитель российского МИД.

Она обратила внимание, что Киев сам активно предоставляет паспорта жителям Приднестровья, а уже порядка 500 тысяч украинцев получили гражданство Венгрии и Румынии. Дипломат выразила сожаление в связи с позицией Зеленского, который «считает своих граждан, проживающих в условиях блокады, хуже тех украинцев, которым разрешено получать гражданство других стран».

Как писал сайт kp.ru, по состоянию на конец апреля 2021 Россия одобрила прием в гражданство уже более 500 тысяч жителей республик Донбасса.