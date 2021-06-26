Более 50 авиарейсов задержали и отменили в Москве 26 июня Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В московских аэропортах в субботу, 26 июня, были задержаны или отменены более 60 рейсов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», больше всего было задержано вылетов из аэропорта «Домодедово» – 29 рейсов. Кроме того, шесть вылетов там были отменены. В «Шереметьево» были задержаны четыре рейса и отменены два, во «Внуково» – задержаны два рейса и отменены восемь.

Ранее в Москве задержали самолет, направлявшийся в Екатеринбург.

Массовая задержка вылетов в аэропортах Москвы произошла в январе 2021 из-за обильного снегопада. Тогда были задержаны и отменены около 30 рейсов.

Накануне в аэропорту Перми задержали вылет 10 рейсов по причине тумана, образовавшегося из-за сильнейшего ливня и высокой температуры.

В мае 2021 был задержан рейс из Москвы в Симферополь в связи с сообщением о минировании.