Глава британского Минздрава подал в отставку после скандала с любовницей Фото: REUTERS

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об уходе в отставку после того, как его заметили целующимся со своей любовницей во время карантина.

Хэнкок разместил в Twitter видеообращение, в котором рассказал, что попросил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона принять отставку. Глава ведомства признал нарушение правил карантина во время пандемии, в то время как «всем жителям страны пришлось принести огромные жертвы» в борьбе с коронавирусом.

«Те из нас, кто устанавливают эти правила, должны им следовать, и поэтому я обязан покинуть должность», – заявил он.

Скандал вокруг Хэнкока разыгрался после того, как СМИ распространили информацию о том, что министр якобы целовался со своей помощницей, будучи семейным человеком. Помимо этого, его обвинили в нарушении правил социального дистанцирования в период пандемии COVID-19.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 Хэнкока обвинили в кумовстве: компания, которую возглавляет его сестра и акциями которой он владеет, выиграла тендер Национальной службы здравоохранения (NHS) в Англии и Уэльсе.