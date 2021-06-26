Автомобиль въехал в ворота посольства РФ в Минске, водитель пытался скрыться Фото: пресс-служба ГАИ Минска

В ворота российского посольства в Минске въехал легковой автомобиль Ford, сообщило управление Госавтоинспекции белорусской столицы.

Водитель пытался скрыться, однако был задержан. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники УГАИ Мингорисполкома, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В посольстве России в Белоруссии от комментариев отказались, передает РИА Новости.

В 2020 году на территории посольства России в Бейруте взорвались гранаты с газом. Сообщалось, что гранаты применили сотрудники ливанской полиции против демонстрантов, которые собрались с протестом у полицейского участка напротив здания российской дипломатической миссии.

До этого в Афганистане автомобиль с российскими дипломатами подорвался на мине на самодельном взрывном устройстве. Сотрудники дипмиссии получили легкую контузию. Автомобиль случайно оказался недалеко от места происшествия.