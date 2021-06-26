Вирусолог Анча Баранова объяснила, может ли коронавирус исчезнуть навсегда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Быстрой победы над коронавирусом ждать не стоит, вероятнее всего, COVID-19 встроится в структуру общих микроорганизмов, вызывающих болезни, рассказала доктор биологических наук Анча Баранова в эфире в Instagram-аккаунте kp.ru.

«Сейчас самая лучшая модель прогнозирования будущего – это проспективная. Когда мы смотрим на наше прошлое, имеющее отношение к этому вирусу, а потом его дальше выстраиваем в будущее. Скорее всего, у нас вирус вольется в структуру общих патогенов, которые терзают человечество, и мы будем получать сезонные инфекции от этого коронавируса и прививаться регулярно», – сообщила вирусолог.

Как отметила Баранова, единственная доступная задокументированная аналогия вирусной эпидемии, поражавшей человечество – это испанский грипп. Однако в летописях монастырей Англии, написанных во времена короля Генриха VIII, встречаются подробные описания течения болезни, известной как потница. По словам профессора, она была гораздо опаснее коронавируса.

«По сравнению с «потницей» наш коронавирус – цветочек. Человек утром просыпался в поту, весь мокрый. Весь день себя плохо чувствовал, а к вечеру умирал. Но потом это заболевание исчезло», – сказала она.

Как писал сайт kp.ru, ранее ученые из Санкт-Петербурга предсказали пик коронавируса в июне и новую волну ковида в России осенью.