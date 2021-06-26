Россияне направили более 100 тысяч обращений к прямой линии Путина Фото: REUTERS

К прямой линии Владимира Путина по состоянию на 26 июня 2021 года поступило уже 100 675 обращений.

Больше всего граждан интересуют темы вакцинации и борьба с коронавирусом в стране. В частности, люди хотят узнать, какой вакцине от covid-19 отдать предпочтение, какие из них есть уже доступны для вакцинации в поликлиниках, а также интересует тема распределения бесплатных лекарств. Об этом сообщил телеканал "Россия 24".

Кроме того, жителей России волнует тема жилья, в том числе и переселение из аварийного фонда.