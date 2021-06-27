Юрист объяснил россиянам, когда начисляется выплата в 55 тысяч рублей по уходу за ребенком

Юрист, гендиректор компании Urvista Алексей Петропольский рассказал россиянам, что родители, которые находятся на больничном для ухода за ребенком до восьми лет смогут рассчитывать на пособие по временной нетрудоспособности. Размер выплаты составит 100% от уровня заработка гражданина.

По его словам, 55 208 рублей это размер среднего заработка граждан, по данным Росстата.

- Речь идет о новой материальной мере поддержки семей с детьми. Согласно указанным разъяснениям, родители, взявшие больничные для ухода за ребенком до восьми лет, смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от своего среднего заработка, - объяснил юрист.

Также Петропольский добавил, что в данном случае продолжительность стажа не будет учитываться при начислении пособия. Его слова приводит "Прайм".