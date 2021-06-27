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Здоровье27 июня 2021 6:58

Биолог предупредила россиян об опасности сельдерея и петрушки

Эти растения могут вызвать сильные ожоги
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Кандидат биологических наук Екатерина Баранова рассказала россиянам об опасности сельдерея и петрушки.

По словам биолога, эти растения могут нанести вред здоровью человека, а именно вызвать сильный ожог.

- Ожог химический, который вызывает наше растение борщевик, <…> аналогично вызывается этими двумя растениями. Сельдерей крайне опасный, у человека появляются очень сильные ожоги. <...> Мы часто не обращаем внимания, а между тем, нарушения пигментации и сильные ожоги сельдерей вызывает, пожалуй, также часто, как и борщевик, просто его мало попадает, — рассказала Баранова в эфире телеканала "Россия 1".