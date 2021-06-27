Доктор Мясников рассказал о необъяснимом симптоме дефицита витамина D Фото: Мария ЛЕНЦ

Необъяснимые мышечно-скелетные боли можно назвать одним из самых частых симптомов дефицита витамина D. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

«По медицинскому закону, любой человек, у которого всё болит, и при этом у него нет яркой грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, этот человек должен обязательно пройти проверку на уровень витамина D», - рассказал телеведущий в эфире телеканала «Россия-1».

Мясников также отметил, что для выработки витамина D совсем не обязательно специально загорать. Как он уточнил, витамин D вырабатывается практически без всякого солнца, а просто на открытом воздухе. Для этого, по словам специалиста, необходимо бывать на открытом воздухе хотя бы примерно 30 минут в день, а зимой немного больше. Если светит солнце, для выработки витамина D понадобится только 5–10 минут.

Врача добавил, что витамин D также можно получать из яиц, морепродуктов и молока. Кроме того, он напомнил, что недостаток этого компонента может вести к онкологическим заболеваниям и болезням сердца.