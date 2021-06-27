Треть россиян готова потратить на отдых этим летом в России 40-60 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Около трети россиян (30,5%) собираются выделить для поездок по России бюджет в размере от 40 до 60 тысяч рублей. Такие результаты показало исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Как передает RT, согласно результатам опроса, вторая по популярности сумма на внутренний туризм стала сумма от 20 до 40 тысяч рублей на человека, которую называла четверть клиентов сервиса (23,5%). Потратить на свою поездку сумму от 60 до 80 тысяч рублей готовы 11,5%, а до 20 тысяч - 5,8%, от 80 до 100 тысяч рублей - 3,9%.

На путешествие в другую страну четверть (21,5%) собирается потратить от 40 до 60 тысяч рублей. На втором месте по полярности (15,4%) сумма от 60 до 80 тысяч рублей. За 20 - 40 тысяч рублей рассчитывают отдохнуть за границей 12% респондентов, а за 80 - 100 тысяч рублей - 6%. Кроме того 0,8% опрошенных рассказали, что не намерены тратить более 20 тысяч рублей.