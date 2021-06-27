Противоградовая служба, упраздненная Украиной, могла предупредить о сильных ливнях в Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О сильных дождях, которые обрушились на Крым, могла предупредить противоградовая служба, существовавшая на полуострове, но ликвидированная в период нахождения региона в составе Украины. Так считает климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета Владимир Рябов.

Климатолог рассказал, что методы прогнозирования таких экстремальных погодных явлений, которые обрушились на Крым, существуют. Как он уточнил, этим занимается так называемая противоградовая служба, функционирующие в системе Гидрометцентра РФ.

«Методика позволяет отслеживать появление мощных кучевых облаков, направление их движения, определять количество воды в них и сроки выпадения. Противоградовая служба сейчас работает в южных регионах РФ, когда-то работала и в Крыму. Но в украинские времена она была благополучно уничтожена», - приводит ТАСС слова специалиста.

По его словам, разработанный метод позволяет предупредить о таких явлениях лишь за несколько часов до события. Однако, как отметил специалист, этого времени хватает для подготовки оперативных служб.

Как писал сайт kp.ru, общий ущерб, нанесенный дворам Керчи и Ялты после аномальных ливней 17-18 июня, был оценен в 156 миллионов рублей. Согласно последним данным, в Ялте пострадало 25 дворов, ущерб которых составил в 76 миллионов рублей, в Керчи урон понесли 17 дворовых территорий, а ущерб был оценен в 80 миллионов рублей.