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Общество27 июня 2021 8:43

Организация потребителей Испании назвала продукты, которые можно есть после истечения срока годности

Специалисты напомнили, что необходимо различать срок потребления и минимальный срок годности
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Организация потребителей Испании назвала продукты, которые можно есть после истечения срока годности

Организация потребителей Испании назвала продукты, которые можно есть после истечения срока годности

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Организации потребителей Испании перечислили 15 продуктов, которые можно есть после истечения срока годности.

Как пишет Vanguardia, в список «безопасных» продуктов вошли йогурты, сухофрукты, макароны, рис, хлеб, бобовые, чипсы, консервированные томаты, вяленая колбаса и сыр, варенье, супы быстрого приготовления, а также алкоголь и прохладительные напитки.

Специалисты уточнили, что засохшие хлеб и выпечку можно использовать для приготовления сухарей, пудингов, а также французских тостов и тирамису. Что касается колбасных изделий, то их перед самым истечением срока годности советуют заморозить. Так же, согласно советам, стоит замораживать и сыры, но они после заморозки становятся более сухими.

Отмечается, что тоже правило может касаться фруктов и овощей, однако если свежие они начинают подгнивать или покрываться плесенью, то необходимо удалить поврежденный участок с большим запасом мякоти. Тем не менее специалисты советуют делать это с осторожностью, поскольку плесень может проникать глубоко в пищу, выделяя токсичные вещества, способные спровоцировать рак, а также генетические изменения.

Согласно приведенным данным, на день-два позже срока годности можно есть мясо и птицу, но перед этим обязательно необходимо подвергнуть длительной термической обработке. Уточняется, что продлить свежесть мяса и рыбы возможно, заморозив их после покупки.

Специалисты также напомнили, что необходимо различать срок потребления и минимальный срок годности. Первый указывается для скоропортящихся продуктов, таких как сырое мясо, курица и рыбы, и ему нужно неукоснительно следовать. Второй же указывает, что продукт потерял свои органолептические качества, однако его все еще можно безопасно съесть.