ЦБ РФ ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов с 1 июля 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Банк России с 1 июля текущего года ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов. Таким образом, данное регулирование возвращается на допандемический уровень.

Как передает РИА Новости, в Центробанке указали на необходимость повышения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам ускорением темпов роста данного сегмента, и увеличением долговой нагрузки россиян. Как сообщает Банка России, по итогам первого квартала текущего года она выросла до 11,9% с 11,7%, обновив исторический максимум.

ЦБ РФ считает, что при ужесточении регулирования, будут понижины стимулы банков к расширению кредитования за счет предоставления ссуд закредитованным заемщикам, а также постепенно восстановится буфер и будет обеспечена устойчивость кредитных организаций к потенциально стрессовым ситуациям.

Специалисты также заявляют, что повышение надбавок к коэффициентам риска может привести к росту стоимости кредитов для заемщиков. Старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева говорит о том, ужесточение регулирования затронет только граждан с высокой долговой нагрузкой. По словам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаила Полухина, такое решение регулятора может затронуть и более широкий круг заемщиков. Он считает, что в сочетании с ростом ключевой ставки доступность подобных кредитов для населения понизиться, что в целом может оказать некоторое влияние на динамику необеспеченного кредитования.