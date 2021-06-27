Один их самых опасных вирусов обнаружен в Индии Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперты Национального института вирусологии Индии впервые обнаружили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра.

Как сообщается в «Журнале инфекций и общественного здравоохранения», вирус, который обычно обнаруживается у летучих лисиц и мышей, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет одним из самых опасных в мире. Данная инфекция как правило передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых осталась слюна зараженного животного. На сегодняшний день нет ни лекарства, ни вакцины от этого вируса, а уровень летальности достигает от 40 до 75 процентов.

Ранее в Индии выявили четыре вспышки вируса Нипах. Впервые это заболевание зарегистрировали в штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 году. Позже его дважды обнаружили в штате Керала - в 2018 году и 2019 году.

Исследователи сообщают, что с марта прошлого года исследовали образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, живущих в пещере Махабалешвара и обнаружили у них РНК, а также антитела к вирусу Нипах.

«Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей», - предупреждают эксперты.

Ученые отметили, что это открытие требует дальнейшего изучения, поскольку из нынешнего обзора невозможно сделать никаких выводов, так как выборка летучих мышей небольшая.