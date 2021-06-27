ЦИК Армении подвел окончательные итоги выборов: партия Пашиняна набрала 53,91%

Никол Пашинян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Партия «Гражданский договор» и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна набирала на выборах в республики 53,91 процент, одержав победу. Второе место занимает блок «Армения» бывшего президента республики Роберта Кочаряна, который набирает 21,9 процента. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия после окончательного подведения итогов голосования

Как уточнил председатель ЦИК Тигран Мукучян, согласно итоговым результатам, за «Гражданский договор» проголосовал 687 761 избиратель, а за блок «Армения» отдали 269 481 голосов.

В парламент также прошел блок «Честь имею» третьего президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности республики Артура Ванецяна, который набрал 5,22 процента голосов.

Блок «Армения» Роберта Кочаряна уже сообщил, что не признает результаты выборов и собирается обращаться в Конституционный суд.