В России 27 июня 2021 выявлено 20 538 случаев заражения коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

В России за минувшие сутки выявил 20 538 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией в воскресенье, 27 июня.

За прошедшие 24 часа случаи заражения COVID-19 зарегистрировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 14,4 процент не имели каких-либо клинических проявлений заболевания.

Наибольшее число заразившихся коронавирусом выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 6 723. Второе место по количеству инфицированных остается у Московской области с показателем 2 608. Тройку замыкает Санкт-Петербург, где заболели 1 298 человек.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 599 летальный исход, а также вылечились 12 728 пациентов.

Таким образом, согласно приведенным данным, по состоянию на воскресенье, 27 июня 2021 года, общее число заболевших коронавирусом за все время пандемии в России возросло до 5 451 291 человек. Жертвами вируса стали 133 282 заразившихся, а выздоровели 4 956 714 человек.