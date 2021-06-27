NI смоделировал бой российских Су-35 против американских F-35 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский журнал The National Interest опубликовал материал, в котором смоделировал бой между российским многоцелевым истребителем Су-35 и истребителем-бомбардировщиком Военно-воздушных сил США F-35. Специалисты считают, что на стороне российского самолета абсолютное преимущество.

Как отмечается, единственной надеждой F-35 является ведение боя на дальнем расстоянии, поскольку самолет изначально планировался как малозаметная машина, оснащенная антирадарной системой. Тем не менее в пределах видимости воздушное судно становится легкой добычей для Су-35.

Американский истребитель-бомбардировщик превосходить Су-35 в максимальной скорости, но проигрывает в показателях ускорения и маневренности. Как отмечается, на низких скоростях российский истрибитель имеет непреодолимое преимущество – имеет управляемый в трех измерениях вектор тяги

Авторы отмечают, что если представить себе встречу двух этих самолетов в небе, то, скорее всего, F-35 придется обратиться за подмогой.

«Как поведет себя четверка F-35, столкнувшись с четверкой Су-35? Скорее всего, она изменит курс и вызовет F-22 („Раптор“) и F-15С. Однако, „Рапторов“ у США мало, а F-15C становится все меньше», - отметил специалист.