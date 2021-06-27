Велотурнир «Тур де Франс» начался с массовой аварии по вине болельщицы Фото: REUTERS

На первом этапе веломногодневки «Тур де Франс» произошел огромный завал на трассе, причиной которого стала невнимательная болельщица, сбившая одного из гонщиков.

Велотурнир «Тур де Франс» начался с массовой аварии по вине болельщицы Фото: REUTERS

Во время первого этапа велотура болельщица в желтой куртке, стоявшая на обочине, попыталась попасть в объективы камер и развернула свой плакат, однако сбила семикратного чемпиона мира, серебряного призера Олимпиады 2012 года немца Тони Мартин из команды Jumbo-Visma. Именно это и стало причиной массового завала.

Велотурнир «Тур де Франс» начался с массовой аварии по вине болельщицы Фото: REUTERS

В результате ряд гонщиков получили травмы. Испанец Марк Солер из команды Movistar доезжал гонку с двумя переломами рук, а Сирил Лемуан получил коллапс легкого и множественные переломы ребер.

Велотурнир «Тур де Франс» начался с массовой аварии по вине болельщицы Фото: REUTERS

Как сообщает издание De Telegraaf, организатор велогонки просит полицию найти женщину, устроившую массовую аварию.

По факту инцидента началось расследование.