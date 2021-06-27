Глава МИД Чехии: решение о выстраивании отношений с Россией примет новое правительство республики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение о том, как выстраивать отношения Праги с Москвой, должно принять чешское правительство, которое будет сформировано по итогам предстоящих в республике 8 и 9 октября 2021 года выборов в Палату депутатов. Такое мнение высказал министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

«Отношения должны были бы строиться на основе взаимного уважения и должны были бы быть, если это возможно, прагматичными. Решение о том, каким способом они будут выстраиваться, остается, с моей точки зрения, за будущим правительством», - приводит информационное агентство CTK слова министра.

Кулганек указал на то, что по мнению чешской стороны, одним из условий для начала диалога между сторонами является исключение Чехии из списка недружественных России государств. Как считает глава МИД республики, включение страны в него противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Напомним, Россия внесла в список недружественных стран США и Чехию. В отношении обеих стран введены ограничения, в том числе на возможность принимать на работу иностранных граждан в свои посольства. В штате работников чешского диппредставительства = могут остаться только 19 российских граждан, а в американском посольстве - ни одного.