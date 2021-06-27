В турецком Мармарисе произошел крупный лесной пожар, есть погибший

Огонь вспыхнул утром в воскресенье, 27 июня. Фото: скриншот видео.

В районе популярного турецкого курорта Мармарис во время крупного лесного пожара погиб один человек. Об этом сообщило главное управление лесного хозяйства Турции.

"При тушении лесного пожара, который продолжается в районе Ичмелер Мармариса, погиб один из наших сотрудников", - сказано в сообщении.

Пожар вспыхнул утром в воскресенье, 27 июня. Огонь быстро охватил большую площадь леса из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды. Пожарные пытаются взять ситуацию под контроль. В тушении пожара участвуют десять вертолетов и сорок машин пожарной службы.

Телеканал NTV транслирует видео из района возгорания. Клубы серого дыма высоко поднялись над лесом и видны с пляжей Мармариса. Местные власти сообщают, что предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов.