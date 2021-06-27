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Происшествия27 июня 2021 18:14

В центре Москвы угнали машину ДПС

Автомобиль нашли в Одинцовском районе
Анастасия РЫШКОВА
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В центре Москвы угнали машину ДПС.

В центре Москвы угнали машину ДПС.

Фото: Кадр видео

В воскресенье, 27 июня, в центре Москвы, на пересечении улицы Моховая и Воздвиженка, был угнан автомобиль ГИБДД Кремлевского кольца Skoda Octavia. Около 16 часов дня сотрудникам ДПС поступила команда остановить автомобиль. Закончив с работой, они обернулись и увидели, что их служебную машину кто-то угнал.

Угонщик задержан. Им оказался 36-летний житель Калуги Олег Р.

Угонщик задержан. Им оказался 36-летний житель Калуги Олег Р.

Фото: Ольга СКОСЫРЕВА

Машину удалось остановить в Одинцовском районе, угонщик задержан. Им оказался 36-летний житель Калуги Олег Р. Об этом kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

В ноябре прошлого года подобный инцидент произошел в Тольятти. Житель города напал на прохожих и угнал машину ДПС. Дебошир находился в состоянии наркотического опьянения. Он был оперативно задержан и доставлен в участок для выяснения обстоятельств.

В центре Москвы угнали машину ДПС