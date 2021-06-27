Китай опубликовал четыре новых видео работы аппарата «Тяньвэнь-1» на Марсе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайское национальное космическое агентство (CNSA) опубликовало четыре новых видео работы аппарата "Тяньвэнь-1" на Марсе. Ролики были размещены в воскресенье, 27 июня на официальном сайте Центрального телевидения Китая.

Первое видео в 23 секунды было снято 15 мая во время посадки китайского аппарата "Тяньвэнь-1" на поверхность красной планеты. На нем показан момент раскрытия парашюта посадочного модуля.

Второе видео продолжительностью 30 секунд снято 22 июня. На нем показано, как китайский марсоход "Чжужун" сходит с посадочной платформы и приступает к исследованию поверхности планеты.

Третий и четвертый ролик продолжительностью 12 и 6 секунд были сняты 1 июня. На них запечатлено перемещение марсохода по поверхности Марса.

К 27 июня марсоход "Чжужун" проработал на поверхности планеты 42 марсианских дня (один земной день и 37 минут). За это время он преодолел 236 м.

Станция "Тяньвэнь-1" 15 мая совершила успешную посадку на поверхность Марса.

Станция "Тяньвэнь-1" была запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. В феврале станция достигла орбиты Марса.