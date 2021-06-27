В США обеспокоились размещением российских Миг - 31К в Хмеймиме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США обеспокоились размещением российских истребителей МиГ-31К на авиабазе Хмеймим в Сирии. По версии военного новостного портала Military Watch с такой позиции Россия имеет возможность наносить удары по НАТО, заходя с более незащищенного южного фланга.

В материале портала отмечается, что истребители обладают высокой надежностью, а его вооружение - большой дальностью поражения. Дело в том, что МиГ-31К является носителем новейших гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал", способных поражать как стационарные объекты, так и корабли. Таким образом перехватчик становится идеальным для выполнения миссий против стран-участниц Североатлантического альянса.

Эксперты считают, что у российских самолетов нет конкурентов за пределами России.

"Их скорость в сочетании с высокой маневренностью делает их перехват практически невыполнимым", — уточняется в статье.

Как ранее сообщал портал kp.ru, на этой неделе впервые в Сирию были переброшены истребители МиГ-31К. Недостаточно длинная полоса ранее не позволяла размещаться там этому виду самолета, однако в мае ее реконструкцию завершили.