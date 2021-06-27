Россияне Кацман и Гребнев стали чемпионами Европы по настольному теннису

Российские теннисисты Лев Кацман и Максим Гребнев стали чемпионами Европы по настольному теннису. Спортсмены обыграли поляка Якуба Диаса и бельгийца Седрика Нёйтинка в финальном матче матче. Встреча завершилась со счетом 3-1 (12:10, 11:8, 8:11, 11:7)

Бронза досталась венграм Адаму Суди и Нандо Эчеки, а также Тиагу Аполония и Жоау Монтейру из Португалии.

Россияне впервые в истории стали чемпионами Европы по настольному теннису в мужском парном разряде.

Ранее золотыми призерами на чемпионате Европы становились россиянки Светлана Ганина и Оксана Фадеева. Они выигрывали турнир в составе интернациональных пар. Ганина обыграла теннисистку из Белоруссии Викторию Павлович, в 2007 году. Фадеева дважды занимала первое место в паре с представительницей Литвы Рутой Пашкаускене (2010, 2011).

Чемпионат Европы проходит в Варшаве. Он завершится 27 июня.