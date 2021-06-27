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В мире27 июня 2021 23:30

Украинские власти пригрозили конфисковывать незаконно приобретенную россиянами землю

Тарас Высоцкий акцентировал внимание, что граждане России -"страны-агрессора" - покупать украинскую землю не смогут, поскольку это запрещено по закону
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Украинские власти пригрозили конфисковывать незаконно приобретенную россиянами землю

Украинские власти пригрозили конфисковывать незаконно приобретенную россиянами землю

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Минэкономики Украины Тарас Высоцкий заявил, что сделки по приобретению украинской земли в собственность гражданами России будут строго отслеживаться, а участки, в случае их незаконного приобретения, будут конфискованы.

Высоцкий напомнил, что Киев считает Россию "страной-агрессором", в связи с чем сделки с гражданами РФ будут отслеживаться особенно тщательно. Такое мнение чиновник высказал в эфире телеканала "Дом".

В апреле этого года Верховная рада Украины приняла закон, который с 1 июля 2021 года отменяет введенный ранее мораторий на продажу сельскохозземель. Таким образом, иностранцы лишаются права купить землю в этой стране.

- Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев — мы будем это отслеживать. Государство, Служба безопасности Украины и Держгеокадастр. В случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю, - заявил Высоцкий.