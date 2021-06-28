Пентагон попросил выделить из бюджета США миллиарды долларов на подготовку к войнам Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден запросил у конгресса на следующий финансовый год 752,9 миллиарда долларов на национальную оборону.

При этом, большая часть от этой суммы - 715 миллиардов - предназначается Пентагону. В проекте бюджета минобороны предусмотрены наибольшие со времен Второй мировой войны расходы. Военные поясняют, что это нужно США для того, чтобы, "при необходимости сражаться и выиграть следующую войну". Об этом пишут "Известия".

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