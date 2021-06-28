Врач объяснил причину сонливости в днем и бессонницу ночью

Врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов рассказал россиянам, с чем может быть связано проявление у человека сонливости в дневное время и бессонница ночью.

По мнению специалиста, прежде всего стоит обратить внимание на печень, в том числе нужно проверить общее состояние организма.

- Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость… Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени, - сказал Монахов в беседе с "Пятым каналом".