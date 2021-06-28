Россияне задали более полумиллиона вопросов для прямой линии с Путиным

Жители России задали более полумиллиона вопросов для прямой линии с Путиным Фото: REUTERS

Россияне задали 659 411 вопрос для программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Такие данные приводит телеканал "Россия-24".

Уточняется, что 365 809 вопросов было задано через кол-центр. Еще 157 222 обращения поступило при помощи СМС или ММС, 63 701 через сайт программы и 48 546 через мобильное приложение "Москва-Путину". Также 24 133 обращений направлены через социальные сети.

Чаще всего с вопросами к российскому лидеру обращались жители Краснодара, Новосибирска и Дагестана. Наиболее популярной темой обращений стала вакцинация от коронавирусной инфекции.

Напомним, "Прямая линия" российского президента Владимира Путина с россиянами пройдет 30 июня 2021 года. Смотреть эфир граждане смогут в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".