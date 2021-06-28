Корабль-призрак с 20 телами на борту нашли у британских островов в Вест-Индии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У британских островов Тёркс и Кайкос в Вест-Индии нашли «корабль-призрак» с 20 телами на борту. Все люди были мертвы. Местные правоохранительные органы и власти пытаются установить личности погибших, а также причину их смерти.

Как передает местная газета Turks and Caicos Sun, небольшое судно заметил у берегов острова Гранд-Терк рыбак в минувший четверг, 24 июня. Он сообщил о своей находки в полицию.

Как уточняется, тела на борту находились в стадии разложения. Представитель полиции Такара Байн сообщила, что причины гибели людей пока неясны, однако, по всей видимости, речь не идет о насильственной смерти.

На данный момент существует версия, что лодка прибыла из карибского региона. Территория островов Теркс и Кайкос, расположенная юго-восточнее архипелага Багамские острова, в 144 километрах к северу от Гаити, не была пунктом назначения.