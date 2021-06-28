Синоптики Гидрометцентра предупредили о резкой смене погоды

Синоптики обещают, на смену жаре придут ливни с градом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Неделя в центре европейской части России начнется с сильных ливней. Вместе с дождями придет также резкий порывистый ветер, местами возможен град. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

На севере Поволжья, севернее Нижнего Новгорода ветер достигнет 20 метров в секунду, пройдут обильные дожди. При этом осадки не сильно остудят воздух, как в центре, так и в Поволжье температура продолжит удерживаться на уровне до 34 градусов.

В Москве жара сохранится в понедельник, 28 июня. В этот день в городе ожидается до 30-32 градусов тепла. При этом в понедельник и вторник в Московской, Ярославской и Тверской областях также ожидаются сильные грозы и ливни, передает «Российская газета».

Как отмечает Людмила Паршина, дожди принесет циклон, прорвавшийся сквозь антициклон, который больше недели удерживался над европейской частью страны.

Начиная со вторника, в столичном регионе начнет постепенно холодать, так 29 июня в Москве и по области уже будет 22-27 градусов, а в среду воздух остынет до 19-24 градуса.

Добавим, утром в понедельник главное управление МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погодной ситуации в городе. В дневные часы в столице ожидаются грозы, ливни, град, ветер усилится до 17 метров в секунду, передает «Свободная пресса».