Агитпоезд Минобороны привлек внимание более полумиллиона человек

Акция "Мы – армия страны! Мы – армия народа!" прокатилась по 52 городам России. Фото: Минобороны РФ

Более 570 тысяч человек посетили с 25 апреля мероприятия акции агитационного поезда «Мы – армия страны! Мы – армия народа!», которая прошла в 52 городах России. Об этом сообщил заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Представители Минобороны России встретили и поблагодарили бригаду агитпоезда, который вернулся в Москву.

Фото: Минобороны РФ

- Тематический поезд преодолел почти 34 тысячи километров. Эшелон сделал остановки в 52 городах России, пройдя маршруты от Москвы до Мурманска, от Мурманска до Тулы, от Тулы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока. И везде, в больших и малых городах по пути следования эшелона, его экспозиции вызывали живой, неподдельный интерес граждан разных возрастов и социальных групп. Достаточно сказать, что общее количество экскурсантов составило более 571 тысячи человек, - поблагодарил Картаполов организаторов акции и за содействие в мероприятии коллектив ОАО "Российские железные дороги".

Он сообщил, что также в ходе акции более 4,5 тысяч юношей и девушек вступили в "Юнармию".

Фото: Минобороны РФ

Напомним, акция была организована по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу и поддержана президентом России Владимиром Путиным. Жители регионов смогли познакомиться с современной военной техникой и вооружением, боевыми трофеями, услышать интересные и познавательные рассказы лекторов.

- Высокий профессионализм выступлений творческих коллективов оставили в сердцах и душах людей неизгладимое впечатление, - подчеркнул генерал-полковник.