TikTok признан лидером по количеству контента о суициде

TikTok назвали лидером по распространению суицидального контента Фото: из открытых источников

Эксперты Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров выявили в TikTok около 1,7 тысячи видеороликов, пропагандирующих суицид среди подростков. Как отметили эксперты, это максимальный показатель среди крупных медиалатформ. О результатах своего исследования представители Ассоциации уже сообщили в Роскомнадзор.

«Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров обеспокоена тем, что TikTok стал абсолютным лидером по распространению контента с хештегами, относящимися к «группам смерти», и просит Роскомнадзор принять меры к иностранным соцсетям в связи с неудовлетворительной работой по борьбе с суицидальными настроениями», — цитируют текст обращения «Известия».

Отмечается, что исследование проводилось с конца марта по июнь текущего года. Кроме сети TikTok, эксперты анализировали также контент в Facebook, Instagram и «ВКонтакте».

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге стражи порядка задержали лжеполицейского, который специально купил форму, чтобы снимать видеоролики для TikTok. Так, 27-летний блогер планировал увеличить число своих подписчиков, передает телеканал «360».