Эксперт предложила выдать ряду школьников сертификаты на курсы по подготовке к ЕГЭ

Ряду школьников могут начать выдавать сертификаты на курсы по подготовке к ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России выступили с предложением предоставлять сертификаты на курсы по подготовке к ЕГЭ школьникам, чьи семьи относятся к категориям социально уязвимым слоям населения. С таким предложением к министру просвещения страны Сергею Кравцову обратилась директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Отметим, что опрос, проведенный Институтом прогрессивного образования, показал, что среди выпускников школ этого года каждый четвертый занимался с репетитором. При этом большая часть учеников (54%) отметили, что для поступления в вуз им необходимо было подтянуть три предмета, а еще 32% сдавали четыре.

Цены на занятия с репетитором зависели от региона и квалификации педагога. Разброс оказался существенным: от 300 до 3 тысяч рублей за один урок.

«В этой связи просим вас рассмотреть возможность предоставления специальных образовательных сертификатов для оплаты курсов (не менее чем по трём предметам), в том числе онлайн, по подготовке к ЕГЭ за счет государства для детей из социально уязвимых слоёв населения, номиналом не менее 20 тыс. рублей по одному предмету», — цитирует текст обращения Анны Маркс RT.

По мнению эксперта, такая практика позволит повысить доступность качественного образования для детей из многодетных и малообеспеченных семей, передает Москва 24.

Напомним, ранее сообщалось, что общественные наблюдатели Российского союза молодежи выявили более 1,8 тысячи нарушений во время проведения основного этапа единого госэкзамена. Чаще всего у нарушителей находили и изымали шпаргалки, смартфоны, беспроводные наушники и видеокамеры, передает ОТР.