ФАС проверит рост цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусу Фото: Александр ГЛУЗ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы в медицинские организации из-за обращения россиян о росте стоимости ПЦР-тестов на коронавирус, а также анализы на антитела к нему, изучит обоснованность их цен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В связи с поступающими в антимонопольный орган обращениями граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела от COVID-19, ФАС России ранее направила запросы в медорганизации», - говорится в заявлении.

Как уточняется, на данный момент, ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости данных услуг.

Напомним, в минувшую пятницу, 25 июня, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору контролировать решение проблемы необоснованного роста стоимости ПЦР-тестов, а также затягивания получения их результатов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к главе правительства с просьбой дать поручения ведомству и ФАС на проведение соответствующий проверки случаев подорожания тестов.