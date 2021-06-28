Экс-кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико выступил в суде с последним словом

Виктор Бабарико Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии и экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, выступая в суде в Минске с последним словом, сообщил, что в рамках общения с коллегами не допускал «никакого намека» на возможность совершения противоправных действий.

Ранее прокурор в ходе судебного заседания по уголовному делу Белгазпромбанка запросил для Бабарико 15 лет колонии усиленного режима, что является максимальным наказанием по статьям УК Белоруссии, которые ему инкриминируются.

«Я не могу признаться в преступлениях, которые я не совершал … В рамках нашего общения (с коллегами) не было допущено ни одного не то что противозаконного действия либо принуждения, но даже не было допущено никакого намека на возможность совершения противоправных действий», - заявил Бабарико в ходе суда.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии также сообщил, что ему не стыдно перед сотрудниками Белгазпромбанка за то, что вместе с ними был создан «один из лучших банков» в республике. «Его сделала в том числе и команда, часть которой находится в этой клетке и считает себя преступниками, которые считают меня тоже преступником и говорят о том, что все вот эти достижения было продиктованы взятками… Я знаю, что это не так», - заявил он, указав на то, что никогда не говорил, что они должны действовать в интересах «иных людей», кроме наших клиентов, наших сотрудников и наших акционеров».

В отличие от экс-главы банка, другие обвиняемые по делу Белгазпромбанка в своем последнем слове чистосердечно признались в экономических преступлениях, а также попросили суд о снисхождении.

Напомним, Виктор и Эдуард Бабарико были задержаны в июне прошлого года. В Комитете госконтроля сообщили, что экс-банкир являлся «организатором и руководителем противоправной деятельности». Белорусская Генпрокуратура предъявила Виктору Бабарико обвинения в получении взятки и легализация средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.