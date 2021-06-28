Работодатели рассказали, какие меры предприняли для сотрудников в жару

В каждой третьей московской фирме выполнили рекомендации по работе в жару Фото: Shutterstock

Аналитики провели опрос среди представителей бизнеса Москвы и Московской области и выяснили, соблюдают ли их компании предписания Роспотребнадзора в связи с установившейся в регионе жарой.

Так, 32% работодателей Москвы и Подмосковья сообщили, что к настоящему времени выполнили все рекомендации ведомства. При этом 4% отметили, что смогут выполнить их в ближайшее время.

А вот еще 47% работодателей отметили, что не собираются выполнять указания, поскольку с юридической точки зрения они не обязательны, передает RT.

Сами сотрудники рассказали, какие послабления им хотелось бы получить в жаркие дни, и какие они уже получили. Так, опрошенные признались, что хотели бы, чтобы на время неблагоприятной погоды работодатели ввести сиесту — послеобеденный отдых в самые жаркие часы дня.

Работники компаний, где установлен строгий дресс-код, рассказали, что хотели бы получить некоторые послабления. При этом 53% работников сообщили, что в период жаркой погоды работодатели сразу пошли им навстречу и разрешили приходить в офис в более лёгкой и свободной одежде. А вот 47% опрошенных отметили, что смягчить дресс-код из-за жары работодатели не захотели, передает ОТР.

Напомним, ранее Роспотребнадзор призвал работодателей сократить рабочий день до 4 часов из-за жары. При этом правило должно было распространяться только на тех, кто ездит в офис, а не находится на удаленке, сообщает телеканал «360».