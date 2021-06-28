Терапевт рассказала о пользе сезонных ягод

Врач рассказала о пользе ягод Фото: Павел МАРТИНЧИК

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о пользе самых популярных сезонных ягод – черешни и клубники. Последняя, по словам специалиста, может употребляться в качестве профилактики ряда серьезных заболеваний.

«В клубнике есть антиоксиданты, которые укрепляют органы зрения и нервную систему, то есть они полезны для зрения и для памяти. Есть исследования, которые говорят, что клубника полезны как профилактика болезни Альцгеймера. В ней содержится эллаговая кислота, которая служит средством для профилактики рака», - цитирует врача «Ридус».

А вот черешня помогает укрепить кровеносные сосуды, отмечает Чернышова.

«Все ягоды винного цвета, вот такие темно-красные, включая вишню и черешню, полезны для здоровья вен, потому что они содержат вещества, укрепляющие стенки сосудов», - говорит врач.

При этом доктор напомнила, что в употреблении ягод важно соблюдать умеренность. Поскольку они очень сладкие, порции не должны быть слишком большими. Так, за раз лучше съедать 200-300 граммов ягод.