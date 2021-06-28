Движение, остановленное из-за "суперливня" на южном участке Калужско-Рижской линии Москвы, восстановлено

В Москве восстановили движение на южном участке Калужско-Рижской линии, которое останавливали из-за "суперливня". Об этом сообщил столичный Дептранс.

- Движение на Калужско-Рижской линии (6) осущетсвляется штатно. Станция Ясенево открыта для входа и выхода пассажиров, — гласит текст сообщения.

Ранее Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сообщал о временном закрытии станций "Теплый стан", "Ясенево" и "Новоясеневская" из-за "суперливня".

- На время остановки движения на участке Калужско-Рижской линии закрыты станции "Теплый стан", "Ясенево" и "Новоясеневская". Все пассажиры из поездов вышли на станциях, в тоннелях остановленных поездов с пассажирами нет, — говорилось в сообщении Дептранса.

Также сообщается, что на станции "Ясенево" вода попадает в вестибюль и частично на платформу станции. Движение поездов на участке "Теплый стан" — "Новоясеневская" временно остановлено. Работники метро и городских служб работают над оперативным восстановлением движения на этом участке.

Напомним, 28 июня в столице России начался "суперливень". Может выпасть до 70% месячной нормы осадков. KP.Ru ведет прямую трансляцию событий.