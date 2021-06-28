Синоптик рассказал, что "суперливень" в Москве закончится к вечеру 28 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил kp.ru, что "суперливень" закончится к вечеру 28 июня.

Специалист рассказал, что ливень вызван перепадом температур, который возник на стыке очень жаркой и холодной воздушной массы. Кроме того, за время жары в воздух поднялось большое количество влаги, "подпитавшую" дождевую облачность.

Шувалов рассказал, что дождь закончится ближе к вечеру, но ближе к ночи возобновится. Дожди будут и во вторник, 29 июня. Но уже не такой интенсивности. Температура воздуха упадет до 23- 25 градусов, что не позволит кучево-дождевой облачности развиться до таких размером, как сегодня.

Напомним, 28 июня в столице России начался "суперливень". Может выпасть до 70% месячной нормы осадков. В Москве временно приостанавливали работу нескольких станций метро. KP.Ru ведет прямую трансляцию событий.