Умер Георгий Мамиконов, основатель группы «Доктор Ватсон»

Коллектив группы "доктор Ватсон". Фото: Анастасия МАРТЫНОВА.

В понедельник, 28 июня, в возрасте 76 лет умер основатель и солист популярной шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов. Как сообщил пиар-менеджер коллектива, Мамиков тяжело болел коронавирусом и скончался от осложнений этой болезни.

Врачи боролись за жизнь артиста, но его сердце не выдержало нагрузки. Музыкант проходил лечение в институте имени Склифосовского.

«Мерцательная аритмия на фоне ковида», — цитирует официально сообщение пресс-службы Газета.Ru.

Георгий Мамиконов родился в 1945 году в Москве. В 1985 году он основал музыкальную группу «Сюрприз», которая позже была переименована в «Доктор Ватсон». Все эти годы Мамиконов был бессменным руководителем и солистом группы.

Поклонники творчества покойного музыканта выражают соболезнование его семье.

Напомним, в 2015 году музыканты группы «Доктор Ватсон» дали интервью KP.Ru, в котором рассказали, что хотя группа существует уже 30 лет, им бы хотелось отметить вместе еще и 50-летний юбилей коллектива.