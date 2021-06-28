Мурашко: в России вакцинированы от коронавируса 23 млн человек

Мурашко: в России вакцинированы от коронавируса 23% населения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России вакцинированы от коронавирусной инфекции 23 миллиона человек. Такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сегодня это уже 23 млн (прошедших вакцинацию от коронавируса)», - сказал глава Минздрава в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Как отметил министра, в последние дни темпы вакцинации в России возросли, в том числе и из-за «подталкивания» населения к принятию решения о необходимости прививки. Мурашко также заявил, что граждане успокоились относительно ситуации с коронавирусной инфекцией, поскольку видят, что система здравоохранения справляется с пандемией в стране. Однако, по его словам, россиян необходимо подтолкнуть к тому, чтобы они вакцинировались.

«Возникает, какая-то успокоенность, на мой взгляд. Эта успокоенность и, может быть, не осознание угрозы заболевания, а это ведь заболевание, оно ведь не спрашивает, как мы к нему относимся», - заявил министр.

Напомним, накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в России вырос спрос на вакцинацию от коронавируса, отметив, что в стране предпринимаются энергичные усилия для удовлетворения скачкообразного роста спроса на прививки от коронавирусной инфекции.