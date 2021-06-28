Сенатор Цеков назвал глупостью запрет покупать украинскую землю россиянам Фото: REUTERS

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал решение Киева ограничить россиян в покупке украинской земли. В апреле Верховная рада приняла закон, согласно которому с 1 июля перестанет действовать мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Глава Минэкономики Украины Тарас Высоцкий заявил, что россиянам такой возможности не предоставят.

Это, по мнению сенатора, разрушает все то, о чем постоянно твердят на Украине. Власти страны регулярно говорят о правах человека и равенстве, но при этом нарушают свои же слова.

- Это глупо…Если решение, допустим, касалось всех иностранцев, то оно не ущемляло права какой-то одной национальности. В данном случае говорят только о гражданах Российской Федерации, - подчеркивает Сергей Цеков в беседе с телеканалом "360".

Он уверен, что россияне не планируют инвестиции в украинскую экономику, так что ограничения никого не расстроят.

- Что касается граждан РФ, никто не горит желанием везти деньги на Украину. Но тем не менее если бы такие возможности были, то подумали бы, наверное, - полагает политик.

В целом же сенатор согласен с тем, что не нужно продавать землю иностранцам.

В случае с иностранцами украинский министр допустил, что подобные сделки будут расторгать, а землю могут конфисковать, сообщает ФАН.