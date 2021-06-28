В Греции молодым людям пообещали по 150 евро за вакцинацию от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Греции пообещало молодым жителям денежную выплату в размере 150 евро за вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом объявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Как передает Associated Press, глава правительства уточнил, что полученные выплаты молодые люди смогут потратить на билеты на поезда, паромы, самолеты, а также на покупку абонементов в культурные учреждения, аренду автомобилей или на бронирование кемпинговых площадок.

«Мы надеемся, что молодежь воспользуется этой возможностью. Государство благодарит вас за ответственное поведение - за то, что, я уверен, вы бы сделали и так», - заявил премьер-министр Греции в телевизионном выступлении.

Греческое правительство также намерено снять ряд карантинных мер для тех, кто получил прививку от коронавируса. По оценкам властей, порядка 35 процентов населения страны к концу июня завершили вакцинацию от COVID-19 двумя дозами препарата, а к концу июля 2021 года эта цифра достигнет 48 процентов.