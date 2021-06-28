Путин подписал закон о запрете на участие в работе нежелательных НПО за пределами России Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете россиянам и российским организациям участвовать в деятельности нежелательных в России неправительственных организаций и за пределами государства. Документ в понедельник, 28 июня, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вводит запрет на участие в деятельности иностранных или международных НПО за пределами территории России российских граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих в нашей стране, а также российских юридических лиц.

Чтобы пресекать такое участие, Росфинмониторинг будет отслеживать все денежные переводы из определенных государств, перечень которых будет специально определен в скором времени.

Подписанный Владимиром Путиным закон также вводит новый квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к нежелательным: это посредничество в проведении операций с денежными средствами и имуществом уже признанных нежелательными организаций.